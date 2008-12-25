Постраждала в ДТП в Єгипті українка перебуває в тяжкому стані

Громадянка України, що постраждала 22 грудня в автокатастрофі поблизу єгипетського міста Дахаб, перебуває у госпіталі в тяжкому стані, їй надається кваліфікована медична допомога.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Міністерства закордонних справу з посиланням на інформацію посольства України в Арабській Республіці Єгипет.

За повідомленням дипустанови, серед загиблих внаслідок ДТП є громадянка України, яка на момент аварії перебувала в автобусі. З метою надання консульської допомоги та сприяння в організації транспортування в Україну труни з тілом загиблої до м.Шарм-Ель-Шейх відряджено консульського працівника посольства.

До цього часу в морзі м.Дахаб залишаються невпізнаними тіла ще трьох пасажирок автобуса, що зазнав катастрофи.

Справа перебуває на контролі в Посольстві України в Єгипті та в Департаменті консульської служби МЗС України.

Як повідомляв УНІАН, в Арабській Республіці Єгипет, 22 грудня ц.р., о 22:00 за місцевим часом, поблизу м.Дахаб перекинувся туристичний автобус. Унаслідок ДТП 7 осіб загинули та 18 травмовані.