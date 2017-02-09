Грузія задумалася про перезавантаження відносин з Росією - Stratfor

Про це пишуть аналітики приватної американської розвідувально-аналітичної компанії Stratfor, передає "Апостроф".

Зазначається, що ще задовго до голосування за Brexit і виборів президента США Грузія почала шукати шляхи, щоб відновити відносини з Росією, оскільки прогрес діалогу із Заходом застопорився. Між Москвою і Тбілісі за минулий рік проводилися різні торгові переговори, уряди країн перебувають у постійному контакті.

Нещодавні події в енергетичному секторі Грузії говорять про те, що вплив Росії в країні зростає. Так, у кінці грудня Тбілісі і Москва досягли нової угоди, яка дозволяє транзит російського природного газу до Вірменії через Грузію.

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"Хоча в рамках попередньої угоди Грузія отримувала 10% від обсягу природного газу, що транспортувався через її територію, нова угода передбачає, що Москва запропонує Тбілісі грошову компенсацію за послугу. (Терміни цієї угоди є конфіденційними, як повідомив грузинський уряд.) Пропонуючи Тбілісі гроші, Москва отримає більше можливостей збільшити обсяги транспортування природного газу. Ходять чутки, що російський енергетичний гігант "Газпром" запропонував купити 25% Georgian Gas and Oil Corp., що контролює трубопровід, який транспортує природний газ до Вірменії. Якщо угода відбудеться, то це буде найбільша присутність Росії з 2006 року в енергетичному секторі Грузії", - йдеться у повідомленні.

Зараз Тбілісі вивчає можливість більш глибоких економічних зв'язків з Москвою, водночас грузинські політики і виборці зважують свої можливості для інтеграції в західні інститути – НАТО і ЄС.

Так, 24 січня депутати почали обговорювати, чи слід додати положення до Конституції Грузії, яке зобов'язує керівників країни домагатися членства в цих організаціях як першочергові цілі зовнішньої політики країни. Думки виборців сильно розділилися з цього питання. За останніми даними соцопитувань, 53% грузинів виступають за європейську інтеграцію, це майже на 10% менше, ніж у минулому році. До 31% грузин, тим часом, підтримують поліпшення відносин з Росією, цей показник майже на 10% більше порівняно з попереднім роком.

Грузія може навіть розглянути питання відновлення дипломатичних відносин з Росією, які були перервані під час недовгої війни між двома країнами в 2008 році. Спецпредставник Грузії з питань Росії 30 січня заявив, що він не виключає можливості відновлення відносин. Відкритий контакт з Росією особливо важливий для Тбілісі, оскільки Грузія намагається не втратити велику територію – сепаратистські регіони, де зараз перебувають приблизно 10 тис. російських військ.

"Тбілісі спробує зберегти деяку гнучкість у своїй зовнішній політиці. Тим не менш Грузія не буде переглядати свою позицію по відношенню до Заходу найближчим часом. Країна, як і раніше, твердо стоїть на необхідності виконання своїх зобов'язань перед ЄС і НАТО, із яким вона підписала численні угоди про партнерство. Але, враховуючи внутрішню увагу Європейського союзу і невизначеність політики нової адміністрації США щодо регіону Південного Кавказу, Тбілісі не має іншого вибору, крім як розглядати кілька варіантів", - підсумували у Stratfor.