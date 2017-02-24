Церемонія підписання безвізу з ЄС для Грузії відбудеться 1 березня – журналіст
Церемонія підписання безвізового режиму ЄС з Грузією і механізму тимчасового призупинення безвізового режиму з третіми країнами відбудеться в Брюсселі 1 березня.
Про це повідомляє брюссельський кореспондент «Радіо Свобода» Рікард Йозвяк.
«Церемонія підписання безвізового режиму для Грузії і механізму тимчасового призупинення безвізового режиму відбудеться в Брюсселі 1 березня», – йдеться в повідомленні.
The signing ceremony for #Georgia visa lib & the visa free suspension mechanism will take place in Brussels on 1 March. #Ukraine— Rikard Jozwiak (@RikardJozwiak) 24 февраля 2017 г.
Як повідомляв УНІАН, у ЄС вирішили, що рішення про безвізовий режим для України може набути чинності тільки разом із новим механізмом тимчасового припинення таких безвізових режимів для будь-якої країни світу, щодо яких діють такі режими.
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2 лютого Європарламент підтримав рішення щодо надання Грузії безвізового режиму, а 14 лютого - ухвалив механізм тимчасового призупинення дії безвізового режиму ЄС із третіми країнами. 22 лютого Комітет постійних представників країн-членів Європейського Союзу погодив механізм тимчасового призупинення дії безвізового режиму ЄС з третіми країнами і надання безвізового режиму Грузії.
10 лютого президент Єврокомісії Жан-Клод Юнкер заявив, що Україна до літа цього року отримає безвізовий режим з ЄС.