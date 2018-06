Церемонія підписання безвізу з ЄС для Грузії відбудеться 1 березня – журналіст

Про це повідомляє брюссельський кореспондент «Радіо Свобода» Рікард Йозвяк.

«Церемонія підписання безвізового режиму для Грузії і механізму тимчасового призупинення безвізового режиму відбудеться в Брюсселі 1 березня», – йдеться в повідомленні.

The signing ceremony for #Georgia visa lib & the visa free suspension mechanism will take place in Brussels on 1 March. #Ukraine