Церемонія підписання безвізу з ЄС для Грузії відбудеться 1 березня – журналіст

Про це повідомляє брюссельський кореспондент «Радіо Свобода» Рікард Йозвяк.

«Церемонія підписання безвізового режиму для Грузії і механізму тимчасового призупинення безвізового режиму відбудеться в Брюсселі 1 березня», – йдеться в повідомленні.

The signing ceremony for #Georgia visa lib & the visa free suspension mechanism will take place in Brussels on 1 March. #Ukraine — Rikard Jozwiak (@RikardJozwiak) 24 февраля 2017 г.

Як повідомляв УНІАН, у ЄС вирішили, що рішення про безвізовий режим для України може набути чинності тільки разом із новим механізмом тимчасового припинення таких безвізових режимів для будь-якої країни світу, щодо яких діють такі режими.

Читайте такожГройсман пояснив, чому Україна не отримала "безвіз" наприкінці минулого року

2 лютого Європарламент підтримав рішення щодо надання Грузії безвізового режиму, а 14 лютого - ухвалив механізм тимчасового призупинення дії безвізового режиму ЄС із третіми країнами. 22 лютого Комітет постійних представників країн-членів Європейського Союзу погодив механізм тимчасового призупинення дії безвізового режиму ЄС з третіми країнами і надання безвізового режиму Грузії.

10 лютого президент Єврокомісії Жан-Клод Юнкер заявив, що Україна до літа цього року отримає безвізовий режим з ЄС.