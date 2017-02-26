У Туреччині під російським посольством протестували проти окупації Криму

В Анкарі відбулася акція протесту під стінами посольства Росії приурочена до третьої річниці анексії Криму. Про це повідомляє агентство Anadolu.

Зазначається, що в акції взяли участь десятки етнічних татар, які проживають у різних регіонах Туреччини. Акція була організована Асоціацією НВО кримських татар.

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В асоціації заявляють, що Крим і кримські татари ніколи не змиряться з окупацією, а акції протесту проти анексії півострова будуть продовжені.

Як повідомляв УНІАН раніше, уповноважений президента у справах кримськотатарського народу Мустафа Джемілєв заявляв про очікування, що кримськотатарський батальйон, що формується в складі Збройних сил України, вступатимуть не тільки кримські татари.

«Є принципова домовленість з міністром оборони Полтораком, що це буде підрозділ у складі морської піхоти. Це не зовсім те, чого ми хотіли, але для початку, мабуть, підійде», - сказав Джемілєв.