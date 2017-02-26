Трамп вирішив пропустити щорічний обід із журналістами

Президент США Дональд Трамп заявив, що не відвідає щорічний обід кореспондентів Білого дому в цьому році.

Про це він написав у Twitter.

I will not be attending the White House Correspondents' Association Dinner this year. Please wish everyone well and have a great evening! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) February 25, 2017

"Я не піду на обід Асоціації кореспондентів Білого дому в цьому році. Побажайте всім всього хорошого і прекрасного вечора!", - написав він.

Відомо, що захід заплановано на 29 квітня.

Щорічний обід з представниками Асоціації кореспондентів Білого дому - традиційний захід, на якому присутні знаменитості, політики і журналісти. Зазвичай на ньому присутні і глава держави, і віце-президент.

Як повідомляв УНІАН, у США журналістів провідних ЗМІ, у тому числі CNN, The New York Times і "Бі-бі-сі", не пустили на брифінг для преси в адміністрації Дональда Трампа.

Репортери агентства The Associated Press та журналу Time в знак протесту бойкотували захід.

Як пише The Hill, 24 лютого журналістам повідомили, що замість звичайної прес-конференції, на якій присутні всі працюючі в Білому домі репортери, прес-секретар Шон Спайсер проведе зустріч з "розширеним пулом".