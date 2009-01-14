ЄС не має наміру звинувачувати лише Україну

Європейська сторона не має підстав покладати відповідальність за існуючу ситуацію з газом виключно на Україну.

На цьому наголосили Посол головуючої в ЄС Чехії, глава Представництва Європейської комісії в Україні та Тимчасовий повірений Посольства Швеції в Україні сьогодні під час зустрічі із заступником міністра закордонних справ України Костянтином ЄЛІСЄЄВИМ.

Як повідомили УНІАН у прес-службі МЗС, К.ЄЛІСЄЄВ у ході зустрічі з Трійкою послів держав-членів ЄС надав пояснення щодо неможливості з технічних причин транзиту газу через запропонований російською стороною маршрут.

За його словами, російська сторона шляхом свідомого нав’язування заздалегідь технологічно неприйнятного маршруту постачання газу до Європи територією України намагається дискредитувати українську ГТС та зробити все для виведення її з ладу. У цьому зв’язку було наголошено, що такі дії російської сторони фактично суперечать духу тристоронніх „Правил процедури з моніторингу транзиту природного газу територією України”, укладених 12 січня 2009 року між Україною, РФ та ЄС.

Було звернуто увагу на антиукраїнську істерію, розгорнуту російською стороною у засобах масової інформації, та відверте перекручування фактів і повідомлень про заходи, у тому числі за участю лідерів ЄС. К.ЄЛІСЄЄВ висловив сподівання, що ЄС дасть адекватну оцінку цим діям і спростує інформацію, яка ставить під сумнів неупередженість та збалансованість позиції ЄС у цій ситуації.

У відповідь представники ЄС висловили занепокоєння відсутністю прогресу у вирішенні питання відновлення транзиту газу європейським споживачам. Було наголошено, що ЄС не має претензій до виконання Україною положень „Правил процедур”, які передбачають діяльність місії з моніторингу за транзитом газу. У цьому зв’язку європейські дипломати відкинули звинувачення на адресу української сторони у нібито ненаданні доступу міжнародним спостерігачам на відповідні українські об’єкти.

Також європейські дипломати привітали ініціативу української сторони щодо якнайшвидшого укладення тимчасової технічної угоди з Росією про транзит російського газу європейським споживачам і висловили готовність сприяти цьому процесу. За їх словами, такими конструктивними кроками Україна доводить, що дійсно прагне практично вирішити проблему, а не шукати пояснення чи вдаватися до безпідставних звинувачень, зазначили в прес-службі МЗС.