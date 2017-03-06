МЗС України жорстко засудило запуск балістичних ракет КНДР

Про це йдеться у заяві Міністерства закордонних справ України щодо чергового запуску Корейською Народно-Демократичною Республікою балістичних ракет.

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Регулярні запуски КНДР балістичних ракет, зокрема зухвалий запуск одночасно чотирьох таких ракет 6 березня є не лише прямим порушенням резолюцій Ради безпеки ООН, але й свідомою провокацією проти існуючої міжнародно-правової системи, наголошується у заяві.

Україна жорстко засуджує такі дії Пхеньяна, закликає світове співтовариство вжити додаткових заходів для притягнення КНДР до відповідальності та висловлює у цьому зв’язку повну підтримку Японії та Південній Кореї.

Сьогоднішній розвиток подій свідчить про те, що чинні санкції проти КНДР виявилися недостатніми. Україна підтверджує свою налаштованість використати всі можливі важелі впливу як непостійний член Радбезу ООН для повернення КНДР до міжнародного правового поля, йдеться у заяві МЗС.

Як повідомляв УНІАН, КНДР здійснила запуск ракети невідомого типу з полігону Тонгчанг-рі, на якому знаходиться ракетна база.