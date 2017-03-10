Ще одному помічнику Ле Пен у Європарламенті висунули звинувачення – ЗМІ

Про це повідомляє "Європейська правда", посилаючись на видання Le Parisien.

Підозри слідчих стосуються суми у 37 тисяч євро, які помічник Шарль Уркад отримав у другій половині 2014 року за роботу у Європарламенті.

Зараз Уркад числиться графічним дизайнером партії "Національний фронт" у Нантері.

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Нагадаємо, поліція взяла під варту охоронця і голову передвиборчого штабу кандидата в президенти Франції Марін Ле Пен у справі про нецільове використання коштів ЄС.

Європейське бюро з боротьби з шахрайством (OLAF) раніше встановило, що голова партійного кабінету Катрін Грізе і охоронець Тьєрі Леж’є були фіктивно найняті в якості помічників європарламентаря.

Грізе заробила 298,5 тисячі євро, які Ле Пен повинна була відшкодувати до 31 січня, але не зробила цього. Заробіток Леж’є в розмірі 41,5 тисячі євро необхідно повернути до 28 лютого.