Газовий конфлікт не загрожує перспективі членства України в НАТО

Ситуація навколо російсько-українського газового конфлікту не вплине на перспективу членства України в НАТО, заявив генеральний секретар альянсу Яап де Хооп Схеффер.

"НАТО - не гравець у цій суперечці", але занепокоєна ситуацією, коли страждають європейські споживачі газу, сказав він журналістам у понеділок в Брюсселі.

Схеффер призвав Росію і Україну якнайшвидше врегулювати конфлікт, і висловив надію, що російський газ незабаром почне поступати до Європи.

Генеральний секретар НАТО не виключив, що альянс може відновити дискусії про надання Україні та Грузії Плану дій щодо членства (ПДЧ) в НАТО.

РІА “Новости”