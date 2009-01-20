Газовий конфлікт не загрожує перспективі членства України в НАТО
00:32, 20 січня 2009Світ
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"НАТО - не гравець в цій суперечці"
Ситуація навколо російсько-українського газового конфлікту не вплине на перспективу членства України в НАТО, заявив генеральний секретар альянсу Яап де Хооп Схеффер.
"НАТО - не гравець у цій суперечці", але занепокоєна ситуацією, коли страждають європейські споживачі газу, сказав він журналістам у понеділок в Брюсселі.
Схеффер призвав Росію і Україну якнайшвидше врегулювати конфлікт, і висловив надію, що російський газ незабаром почне поступати до Європи.
Генеральний секретар НАТО не виключив, що альянс може відновити дискусії про надання Україні та Грузії Плану дій щодо членства (ПДЧ) в НАТО.
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