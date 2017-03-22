Німеччина скасує вироки 50 тисячам геїв, засуджених за "протиприродну розпусту"

Німецький уряд схвалив законопроект, який скасовує вироки за гомосексуалізм 50 тисячам чоловіків. Про це повідомляє ВВС Росія.

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Закон, названий "Параграф 175", за яким їх засудили, вступив у силу 15 травня 1871 року. Він пережив зміну декількох політичних режимів: був значно посилений нацистами і згодом у незмінному вигляді успадкований кримінальними кодексами обох повоєнних Німеччин.

Видання зазначає, що проект нового закону передбачає виплату компенсацій засудженим як за сам факт вироку, так і за час, проведений ними в ув'язненні: 3 тисячі євро за вирок і 1500 євро за кожен рік, проведений у в'язниці.

Новий законопроект іще повинен пройти процедуру затвердження в парламенті.

За деякими оцінками, в країні зараз живуть 5 тисяч чоловіків, засуджених за цим законом (скасований він був у ФРН і НДР в 60-х роках XX століття).

Всього в Третьому рейху за звинуваченням у "протиприродній розпусті" між чоловіками було засуджено близько 50 тисяч осіб. При цьому сам текст закону не вказував ні мінімальних, ані максимальних термінів покарання, залишаючи право визначити це судді.

Раніше, 31 січня цього року, у Великобританії набув чинності так званий "закон Тюрінга". Чоловіки, які були засуджені за гомосексуальні стосунки, отримали довічне помилування.

Закон, названий на честь легендарного вченого Алана Тюрінга, який в 1952 році був засуджений за зв'язок з чоловіками і незабаром покінчив з собою. Він був посмертно помилуваний королевою Єлизаветою II в 2013 році.