У Лондоні четверо затриманих за підозрою в причетності до теракту залишаються під вартою

Британська поліція не виключає того, що терорист, який наїхав на людей в центрі Лондона, міг мати спільників. Про це повідомляє DW.

Четверо затриманих за підозрою в причетності до скоєння теракту в Лондоні продовжують залишатися під вартою. Про це повідомив Скотланд-Ярд у п'ятницю, 24 березня. Ще сім осіб, затриманих в ході облав і обшуків, були відпущені на свободу, один з них - під заставу.

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Слідство продовжує встановлювати, чи діяв терорист поодинці або в нього були спільники. Голова контртерористичного підрозділу Скотланд-Ярду Марк Роулі заявив, що злочинець "діяв самостійно, натхненний пропагандою тероризму". Разом з тим він залишив відкритим питання, чи були задіяні у злочині інші особи.

Як повідомляв УНІАН, подвійний теракт в Лондоні відбувся 22 березня. Спочатку автомобіль наїхав на пішоходів на Вестмінстерському мосту. Продовживши рух, машина врізалася в огорожу розташованого поблизу Вестмінстерського палацу, де засідає парламент Великобританії.

Озброєний ножем злочинець намагався прорватися в будівлю, смертельно поранив поліцейського і був застрелений спецназом. Відповідальність за теракт узяло на себе екстремістське угруповання "Ісламська держава".

Чоловіка, який напав на перехожих і поліцейських у центрі Лондона, звали Халід Масуд.