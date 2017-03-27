"Брехлива" інформація: у Білому домі спростували виставлення Трампом рахунку Німеччині за "оборону"

У Білому домі заперечують інформацію про виставлення рахунку президентом США Дональдом Трампом канцлеру Німеччини Анґели Меркель на $375 млрд за оборону ФРН. Про це повідомляє CNBC.

Прес-секретар Білого дому Майкл Шорт розповів, що інформація про це є "брехливою".

"Інформація про те, що президент Дональд Трамп вручив канцлеру Німеччини Ангелі Меркель рахунок на $374 млрд, що їх нібито Німеччина "заборгувала" НАТО за свій захист, була категорично відкинута Білим домом", – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що президент США Дональд Трамп виставив рахунок канцлеру Німеччини Анґелі Меркель під час їхньої зустрічі, яка відбулась недавно.

Зокрема, ЗМІ зазначали, що Трамп виставив рахунок у £ 300 млрд ($ 375 млрд), заявивши, що таку суму ФРН «заборгувала» НАТО за заходи з оборони країни.