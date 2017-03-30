"Ви ліберали-фашисти і зрадники": вчитель російської гімназії відчитав дітей за участь у мітингах (відео)

Сайт томської телекомпанії ТВ2 опублікував відео, на якому вчитель відчитує школярів за участь в опозиційному мітингу 26 березня.

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Як стверджує учень, який передав запис в редакцію ТВ2, на відео зображений урок ОБЖ (Основи безпеки життєдіяльності) в російській гімназії №2, вчитель також викладає в школі історію. На сайті гімназії є інформація про те, викладачем цих предметів є Віталій Петрович Хованський. За словами учня, вчитель стверджував, що повинен провести "лекцію з протидії екстремізму" за розпорядженням директора. На цій "лекції" учитель назвав учнів "холопами англосаксів" і "лібералами-фашистами". Як повідомляє ТВ2, п'ять учнів цього класу ходили на мітинг "Він нам не Дімон" 26 березня.

Директор гімназії Світлана Ярославцева у розмові з журналістом ТВ2 заявила, що на жодні лекції не давала розпорядження і обіцяла "все з'ясувати". Учень, який передав у редакцію ТВ2 запис, стверджує, що відразу після уроку він з однокласниками поскаржився директору на поведінку викладача, та у відповідь "обіцяла з ним поговорити".

Вчитель: (нерозбірливо). У російській цивілізації, що у нас будувалася і в Радянському Союзі, був розвиток людини як виду. Не закривали школи, не було таких телепередач тощо. Зараз, згідно визнаним цінностям лібералізму, можна все.

Школяр: Ви плутаєте лібералізм і лібертаріанство.

Вчитель: Ні, я не плутаю ці речі. Справжні ліберали говорять про те, що не можна перешкоджати людині робити те-то і те-то. Дитина дивиться порнуху, заради Бога. Якщо ми щось забороняємо, то значить свободу пригнічуємо. Ліберали перешкоджають розвитку людини як виду, вони перешкоджають становленню людини. Вони опускають людину, завдяки плюралізму, на тваринний рівень. Що у нас зараз сталося? (нерозбірливо). У нас відбулася лібералізація і деградація права, ніхто цього не заперечує. Але ліберали, в силу свого ідіотизму і винятковості, цього не бачать. Сталася страшна деградація молодого покоління. В силу свого віку я можу порівняти. Але ви ж не вірите нам, ви дивитеся на світ крізь ліберальні окуляри. Ось в цьому і полягає страшна руйнівна сила лібералізму. Подумайте, за що виступаєте?

Школяр: Я знаю, за що я виступаю.

Вчитель: За деградацію людини як виду. Відповідь будете тримати, панове ліберали, не перед людьми, а перед Богом.

Школяр: А питання можна?

Вчитель: У чому погляд лібералізму, зрозумів? Фашизм про це говорить відкрито, він стимулює низинні інстинкти, агресію. Тому лібералізм і фашизм маси і захоплює. Тому лібералізм — це страшний занепад людства. І ще зв'язок фашизму і лібералізму? Лібералізм, зрозуміло, заснований на правах людини. І ви тиражуюте ці погляди, погляди буржуазії (учні шумлять, викладач підвищує тон, що кидає в них і кричить: «Заткнись, на! Емоції потім. Зовсім охренел чи що?») ....Лібералізм — це свобода недолюдини, яка знаходиться на тваринній щаблі розвитку. Коли якусь скотину прирівняли до высокодуховної людини. Ось у чому небезпека лібералізму. Люди не рівні своєю щаблі розвитку. І коли одночасно дають права п'ятирічному, 14-річному і 80-річному — це злочин. (нерозбірливо). Лібералізм веде людство в пекло. Либералисты хочуть запровадити панування англосаксів у світі. Та ви підтримуєте, в силу свого недоумкуватості, англосаксів. Фашисти мнили себе істинними арійцями. А ви ким мніть себе? Ви ж холопи англосаксів, самі того не відаючи. І встановіть їх фашизм в глобальному масштабі. Панування англосаксів на всій планеті Земля. І сприяєте знищення головного народу своєї країни. Ви — зрадники. Зрадники. Ви ліберали-фашисти. Зрозуміли, чому? [нерозбірливо]. Навальний розгойдав всю адміністрацію президента. Багато людей думають так, як я. Багато. Але в країні про це не говорять. Панове ліберали, вам кінець. Процес пішов не тільки у нас в країні, він пішов по цитаделі імперіалізму. У США зрозуміли, що обрання Трампа, за якого ти хворів (звертається до одного зі школярів)...

Школяр: Я? Я за Клінтон вболівав (учні сміються).

Вчитель: Кінець лібералізму в цитаделі, а ви досі не зрозуміли. Вас давно прирекли за заклання. І я попередив.

Школяр: Мене багато вже попереджали в багатьох державних структурах.

Вчитель: Я тебе по-людськи попереджаю. Маму пожалій. Прозрій. Я тобі кажу, що ти будеш відповідати перед Всевишнім. Прийди додому, спокійно помірркуй. Ці емоції не допоможуть тут.

Школяр: Ми ж фашисти, чого нам осмислювати?

Учитель: Через рік подивимося, через два.

28 березня ТВ2 опублікував запис лекції в Томському державному університеті, під час якої старший викладач кафедри загальної та експериментальної фізики ТГУ Микола Пічкуров відчитував студентів, які прийшли на мітинг "Він нам не Дімон", і звинувачував їх у тому, що вони брали участь в акції за гроші. 15 березня в селі Погар Брянської області поліція забрала з уроку учні місцевої школи №1, який зробив репост інформації про мітинг на своїй сторінці в соціальній мережі "ВКонтакте". В цей же день директор і один з викладачів школи провели з однокласниками Лосєва "бесіду", в ході якої застерегли молодих людей від перегляду роликів Навального і участі в протестних акціях.