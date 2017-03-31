Соліст рок-гурту System of a Down став спостерігачем на виборах у Вірменії

Соліст американської рок-групи System of a Down Серж Танкян став офіційним спостерігачем на парламентських виборах у Вірменії. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомила канадська актриса Арсиной Ханджян.

Соліст рок-гурту пройшов у Єревані спеціальний курс.

"Сьогодні ми, члени ініціативи "Справедливість в Вірменії ", взяли участь у курсах "Громадянин спостерігач" і вже є офіційними спостерігачами", - написала Ханджян.

Раніше, Серж Танкян виступив із закликом приєднатися до нього, а також до вірменським активістам для допомоги у спостереженні за парламентськими виборами.