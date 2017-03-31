Соліст рок-гурту System of a Down став спостерігачем на виборах у Вірменії

12:22, 31 березня 2017
Світ
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Для цього рок-виконавець пройшов спеціальні курси.

Серж Танкян пройшов спеціальні курси / facebook.com/ArsineeKhanjian

Соліст американської рок-групи System of a Down Серж Танкян став офіційним спостерігачем на парламентських виборах у Вірменії. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомила канадська актриса Арсиной Ханджян.

Соліст рок-гурту пройшов у Єревані спеціальний курс.

"Сьогодні ми, члени ініціативи "Справедливість в Вірменії ", взяли участь у курсах "Громадянин спостерігач" і вже є офіційними спостерігачами", - написала Ханджян.

Раніше, Серж Танкян виступив із закликом приєднатися до нього, а також до вірменським активістам для допомоги у спостереженні за парламентськими виборами.

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Теги: #вибори#Вірменія#Танкян#System of a Down