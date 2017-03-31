Трамп: полювання на відьом досягло історичних масштабів

Президент США Дональд Трамп вважає, що його колишній радник з національної безпеки Майкл Флінн потребує недоторканність в обмін на свідчення у справі про втручання Росії в американські вибори.

Про це Трамп написав у своєму Twitter.

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"Майклу Флінну слід просити імунітету у справі, яка є полюванням на відьом історичних масштабів (і все через провал на виборах), які проводять ЗМІ та демократи", - написав він.

Як повідомляв УНІАН раніше, стало відомо, що екс-радник президента США Дональда Трампа з питань нацбезпеки Майкл Флінн, а також зять Трампа - старший радник Джаред Кушнер в грудні 2016 року зустрічалися з російським послом у США Сергієм Кисляком.