Тіллерсон заявив про основоположну роль НАТО в протидії російській агресії

Секретар Державного департаменту Сполучених Штатів Америки Рекс Тіллерсон заявив, що НАТО має відігравати основоположну роль у протидії російській пропаганді та агресії.

Про це Тіллерсон сказав на зустрічі глав МЗС країн-членів Альянсу у Брюсселі, повідомляється на сайті Держдепу.

На початку виступу держсекретар підтвердив тверду прихильність Сполучених Штатів Америки до Північноатлантичного альянсу. «НАТО, як і раніше, залишається основою для трансатлантичної безпеки», - заявив він.

«Цей Альянс постав з попелу Другої світової війни, і протягом більш ніж півстоліття необхідними були запобіжні заходи проти спільних загроз. Наш зв'язок залишається важливим для того, аби зустріти виклики національної та міжнародної безпеки в умовах все більш нестабільного світу», - зазначив Тіллерсон.

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На його переконання, терористична організація «Ісламська держава» становить загрозу для всіх країн-членів Альянсу та його партнерів і перемога над «Ісламською державою» має бути пріоритетом для НАТО.

«НАТО також має основоположне значення для протидії як ненасильницьким, так і насильницьким діям, російській агітації та російській агресії», - підкреслив Тіллерсон.

Він запевнив, що «США сповнені рішучості забезпечити можливість Альянсу для підтримки нашої колективної оборони. Ми розуміємо, що загроза щодо одного з нас є загрозою проти всіх нас, і ми будемо реагувати відповідним чином. Ми будемо підтримувати угоди, яких ми досягли, щоб захистити своїх союзників».

Тіллерсон підкреслив, що Альянс повинен «бути пильним у зміцненні східної оборони НАТО».