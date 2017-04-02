У Лондоні затримали 14 осіб під час маршу проти тероризму

Поліція Лондона затримала 14 осіб в результаті сутичок представників ультра правих груп і антифашистів в ході "маршу проти тероризму", який пройшов у суботу в британській столиці, повідомляє Новое время.

Згідно з повідомленням, близько 300 осіб з ультраправих організацій "Ліга англійської оборони" і "Британія насамперед" почали марш від Трафальгарській площі, а після були зустрінуті активістами антифашистських груп.

Читайте такожПоліція Італії затримала підозрюваних у підготовці теракту у Венеції

Великих зіткнень вдалося уникнути завдяки поліцейським, яким вдалося розвести активістів в різні боки.

Дана акція націоналістів була присвячена вираженню протесту у зв'язку з терактом, який стався в березні на Вестмінстерському мосту в Лондоні.

Нагадаємо, в середу, 22 березня, в центрі Лондона, чоловік скоїв напад на поліцію і перехожих недалеко від парламенту Великобританії, поліція кваліфікувала подію як теракт.