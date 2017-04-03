У Росії знищили 11 тисяч тонн санкційних харчів

В Росії, станом на 3 квітня, знищилии 11 тисяч тонн санкційних харчових продуктів. Про це повідомили у Россільгоспнагляді.

При цьому зазначається, харчів тваринного походження знищили більше 400 тонн.

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"На 3 квітня 2017 року затримано 10 816 тонн контрабандної рослинної харчової продукції, з яких знищено 10 670 тонн. Затримано 465 тонн харчової продукції тваринного походження, знищено 402 тонни", — йдеться в повідомленні.