Обвал будинку в Польщі: кількість жертв зросла до 5 осіб, серед них двоє дітей

В результаті обвалу житлового будинку в місті Свебодзіце в Нижньосілезькому воєводстві 5 людей загинули, у тому числі двоє дітей, і ще 4 госпіталізовані, передає Радіо Польща.

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Трагедія сталася, імовірно, через вибух газового балона.

За словами прес-секретаря Державної протипожежної служби у Вроцлаві Даніеля Мухи, поки рано говорити про можливі причини обвалення будівлі.

«Поки ще занадто рано говорити про причини трагедії. На даний момент ми зосереджені на тому, щоб визначити місце перебування людей і дістати їх з-під завалів. Це те, чим ми зараз займаємося. Для нас це пріоритетне завдання», - сказав він.

Відомо, що під час обвалення в будинку перебували принаймні 15 осіб. На даний момент ця цифра уточнюється. На місці працюють пожежні бригади, дві пошуково-рятувальних групи і 5 вертольотів невідкладної медичної допомоги. Руйнування будинку становить 80%.