Посли ЄС не обговорюватимуть завтра санкції проти російських військових через їхні дії в Сирії – журналіст

12:43, 11 квітня 2017
Світ
445 0

Посли ЄС не планують про це говорити на зустрічі 12 квітня.

Питання санкцій не будуть торкатись на зустрічі представників ЄС / shutterstock.com

Посли Євросоюзу не будуть розглядати завтра, 12 квітня, питання щодо введення санкцій проти військових РФ у зв’язку із їхніми діями в Сирії. Про це повідомив кореспондент «Радіо Свобода» в Брюсселі Рікард Йозвяк.

Читайте такожРосія знала про підготовку хімічної атаки у Сирії – AP

«Санкції ЄС щодо російських військовослужбовців через події в Сирії не будуть обговорюватись на завтрашній зустрічі єврокомісарів», - написав він.

Як повідомляв УНІАН раніше, на зустрічі міністрів закордонних справ G7 в Італії обговорять введення подальших санкцій проти високопоставлених сирійських і російських військових діячів. Про це заявив глава МЗС Британії Борис Джонсон.

"Ми будемо обговорювати можливість введення подальших санкцій. Вони торкнуться кількох сирійських військових діячів і деяких російських військових, які були залучені до сирійської кампанії", - сказав Джонсон.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
Теги: #Росія#Сирія#санкції