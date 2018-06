Посли ЄС не обговорюватимуть завтра санкції проти російських військових через їхні дії в Сирії – журналіст

Посли Євросоюзу не будуть розглядати завтра, 12 квітня, питання щодо введення санкцій проти військових РФ у зв’язку із їхніми діями в Сирії. Про це повідомив кореспондент «Радіо Свобода» в Брюсселі Рікард Йозвяк.

Читайте такожРосія знала про підготовку хімічної атаки у Сирії – AP

«Санкції ЄС щодо російських військовослужбовців через події в Сирії не будуть обговорюватись на завтрашній зустрічі єврокомісарів», - написав він.

EU sanctions on military personnel from #Russia over events in #Syria will not be discussed when EU ambs meet tomorrow.