На зустрічі міністрів G7 обговорять нові санкції проти Росії та Сирії

18:08, 10 квітня 2017
Світ
453 0

Глава МЗС Британії анонсував переговори щодо нових санкцій проти російських і сирійських військових діячів.

Борис Джонсон / REUTERS

На зустрічі міністрів закордонних справ G7 в Італії обговорять введення подальших санкцій проти високопоставлених сирійських і російських військових діячів. Про це заявив глава МЗС Британії Борис Джонсон, передає Reuters.

Читайте такожУ Сенаті США допустили можливість введеня нових санкцій проти Росії

"Ми будемо обговорювати можливість введення подальших санкцій. Вони торкнуться кількох сирійських військових діячів і деяких російських військових, які були залучені до сирійської кампанії", - сказав Джонсон в ефірі британського каналу Sky News.

Раніше газета Times писала про те, що Борис Джонсон буде домагатися введення нових санкцій проти Росії, якщо Москва не відмовиться від підтримки президента Сирії Башара Асада.

Як повідомляв УНІАН, постпред США при ООН Ніккі Хейлі заявила, що адміністрація американського президента Дональда Трампа обговорює можливість введення нових санкцій проти Росії та Ірану за підтримку президента Сирії Башара Асада.

Глави МЗС країн «Великої сімки» (США, Великобританія, Канада, Франція, Італія, Німеччина та Японія) 10 та 11 квітня в італійському місті Лукка обговорять кризу на Донбасі.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
Теги: #Росія#Сирія#санкції#Джонсон