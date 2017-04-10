На зустрічі міністрів G7 обговорять нові санкції проти Росії та Сирії

На зустрічі міністрів закордонних справ G7 в Італії обговорять введення подальших санкцій проти високопоставлених сирійських і російських військових діячів. Про це заявив глава МЗС Британії Борис Джонсон, передає Reuters.

Читайте такожУ Сенаті США допустили можливість введеня нових санкцій проти Росії

"Ми будемо обговорювати можливість введення подальших санкцій. Вони торкнуться кількох сирійських військових діячів і деяких російських військових, які були залучені до сирійської кампанії", - сказав Джонсон в ефірі британського каналу Sky News.

Russia's backing for #Assad main focus of talks just now w/ US Sec of State Rex #Tillerson ahead of mtg w/ #G7 counterparts in Lucca, Italy pic.twitter.com/Fhh0D0YpkC — Boris Johnson (@BorisJohnson) April 10, 2017

Раніше газета Times писала про те, що Борис Джонсон буде домагатися введення нових санкцій проти Росії, якщо Москва не відмовиться від підтримки президента Сирії Башара Асада.

Як повідомляв УНІАН, постпред США при ООН Ніккі Хейлі заявила, що адміністрація американського президента Дональда Трампа обговорює можливість введення нових санкцій проти Росії та Ірану за підтримку президента Сирії Башара Асада.

Глави МЗС країн «Великої сімки» (США, Великобританія, Канада, Франція, Італія, Німеччина та Японія) 10 та 11 квітня в італійському місті Лукка обговорять кризу на Донбасі.