Важкі авіаудари сил Асада у Сирії: журналіст спростував використання газу

Німецький журналіст Джуліан Рьопке спростував раніше опубліковану ним інформацію про хімічну атаку у сирійському місті Карфзіта. Про це він написав на своєму Twitter.

В той же час він написав, що повітряні авіаудари сил Асада/Путіна важкі, але без використання газу.

«Ніяких доказів досі нема, тож вважаю звіти неточними. Важкі повітряні удари ВПС Асада/Путіна, але без використання газу», - написав він.

#Update

No evidence so far, so I presume the reports to be inaccurate.

Heavy air strikes by the #AssadPutin air force but no gas used.