Важкі авіаудари сил Асада у Сирії: журналіст спростував використання газу

16:40, 12 квітня 2017
Світ
22323 1

Журналіст пояснив, що доказів використання газу 12 квітня у Сирії немає.

Журналіст все ж наголосив, що авіаудари все ж важкі / twitter.com/julianroepcke

Німецький журналіст Джуліан Рьопке спростував раніше опубліковану ним інформацію про хімічну атаку у сирійському місті Карфзіта. Про це він написав на своєму Twitter.

В той же час він написав, що повітряні авіаудари сил Асада/Путіна важкі, але без використання газу.

«Ніяких доказів досі нема, тож вважаю звіти неточними. Важкі повітряні удари ВПС Асада/Путіна, але без використання газу», - написав він.

Як повідомляв УНІАН, раніше Рьопке повідомив, що у Сирії відбулися нова хімічна атака. Цього разу постраждало місто Карфзіта, що на півночі країни. Рьопке зазначив, що йому повідомляли про атаку хлорином.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
Теги: #Сирія#авіаудари