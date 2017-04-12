Важкі авіаудари сил Асада у Сирії: журналіст спростував використання газу
Журналіст пояснив, що доказів використання газу 12 квітня у Сирії немає.
Німецький журналіст Джуліан Рьопке спростував раніше опубліковану ним інформацію про хімічну атаку у сирійському місті Карфзіта. Про це він написав на своєму Twitter.
В той же час він написав, що повітряні авіаудари сил Асада/Путіна важкі, але без використання газу.
«Ніяких доказів досі нема, тож вважаю звіти неточними. Важкі повітряні удари ВПС Асада/Путіна, але без використання газу», - написав він.
#Update— Julian Röpcke (@JulianRoepcke) April 12, 2017
No evidence so far, so I presume the reports to be inaccurate.
Heavy air strikes by the #AssadPutin air force but no gas used.
Як повідомляв УНІАН, раніше Рьопке повідомив, що у Сирії відбулися нова хімічна атака. Цього разу постраждало місто Карфзіта, що на півночі країни. Рьопке зазначив, що йому повідомляли про атаку хлорином.