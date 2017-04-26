Парижські поліцейські закликали кандидатів на пост президента почути їхній "гнів"

У Франції відбувся протест поліцейських. Тисячі офіцерів 26 квітня вийшли на Єлисейські поля у центрі Парижа закликаючи обох кандидатів на посаду президента, що вийшли до другого туру «почути їхній гнів» через складні умови роботи, як повідомляє "Радіо свобода".

Близько 10 тисяч поліцейських, за інформацією їхньої профспілки, взяли участь у протестах на місці, де минулого тижня джигадист застрелив офіцера.

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Вбивство 37-річного Ксав’є Жужеле стало п’ятим вбивством поліцейського у Франції радикальними ісламістами упродовж останніх двох років.

Напад стався 20 квітня у центрі Парижа. За даними поліції, 39-річний громадянин Франції Карім Шерфі застрелив одного поліцейського, ще двох поранив. Нападника застрелили.

Угруповання «Ісламська держава», яке взяло відповідальність за багато нападів у Європі упродовж останніх двох років, взяло відповідальність і за цей напад у Парижі.