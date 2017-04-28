У Кремлі підтвердили зустріч Путіна з Меркель 2 травня та анонсували його переговори з Ердоганом

У Кремлі заявили, що президент РФ Володимир Путін має намір обговорювати в Сочі 2 травня з канцлером ФРН Ангелою Меркель хід реалізації Мінських угод щодо України, а 3 травня глава РФ зустрінеться з президентом Туреччини Реджепом Тайїпом Ердоганом.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Кремля.

«Планується обговорити ключові міжнародні проблеми, включаючи боротьбу з тероризмом, ситуацію на Близькому Сході, реалізацію Мінських домовленостей щодо врегулювання української кризи», - йдеться в повідомленні.

Глави двох країн обговорять поточний стан і перспективи двосторонніх відносин, зокрема, співпрацю в енергетичній, торговельно-економічній та культурно-гуманітарній сферах. Меркель і Путін також обміняються думками у зв'язку з майбутнім самітом «Великої двадцятки», який відбудеться в липні в Гамбурзі

Читайте такожНадихнулися Трампом: ЗМІ дізнались про наміри лідерів ЄС продовжити санкції проти Росії влітку

3 травня на запрошення Путіна президент Турецької Республіки Ердоган відвідає Росію з робочим візитом.

«У ході майбутніх переговорів у Сочі лідери обміняються думками щодо всього комплексу російсько-турецьких відносин, у тому числі в контексті домовленостей, досягнутих на шостому засіданні ради співробітництва вищого рівня, яка відбулася 10 березня в Москві», - йдеться в повідомленні.

Передбачається також розглянути актуальні регіональні і міжнародні проблеми, насамперед, що стосуються спільної боротьби з тероризмом та врегулювання сирійської кризи.