Участь НАТО в сирійському конфлікті не розглядається - Столтенберг

Питання про участь солдатів НАТО в сирійському конфлікті не розглядається.

Про це заявив генеральний секретар НАТО Йенс Столтенберг в інтерв'ю Spiegel, передає 112 Україна.

Читайте такожСША планують збільшити свій контингент в Афганістані

"Участі солдатів НАТО в громадянській війні в Сирії ніхто не чекає, це не обговорюється", - сказав Столтенберг.

Генсек НАТО зазначив, що навчання місцевих військовослужбовців - як в Іраку, так і в Афганістані - краща зброя для боротьби з терором.

Столтенберг також сказав, що можливо НАТО посилить роботу літаків радіолокаційного виявлення AWACS у небі над Туреччиною.

Як повідомляв УНІАН, раніше Йенс Столтенберг заявив, що Північноатлантичний альянс (НАТО) не буде втручатися у можливий конфлікт між Сполученими Штатами Америки та Північною Кореєю.

Одночасно він дорікнув керівництву КНДР у дестабілізації ситуації у всьому регіоні.