Американський ракетний есмінець увійшов у Чорне море (відео)

Корабель бере участь в операції «Атлантична рішучість».

Ракетний есмінець типу Arleigh-Burke USS Oscar Austin (DDG79) подолав Протоки і увійшов у Чорне море, повідомляє Думська. Читайте такожБританський фрегат супроводить російські кораблі, які будуть проходити через Ла-Манш Як повідомили в прес-центрі 6 флоту США, Oscar Austin буде проводити морські операції в цілях підтримки союзників по НАТО у Східній Європі в рамках операції «Атлантична рішучість».

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