Американський ракетний есмінець увійшов у Чорне море (відео)

03:59, 07 травня 2017
Світ
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Корабель бере участь в операції «Атлантична рішучість».

Як USS Оскар Остін (DDG79) / Фото c6f.військово-морський флот.міл

Ракетний есмінець типу Arleigh-Burke USS Oscar Austin (DDG79) подолав Протоки і увійшов у Чорне море, повідомляє Думська.

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Як повідомили в прес-центрі 6 флоту США, Oscar Austin буде проводити морські операції в цілях підтримки союзників по НАТО у Східній Європі в рамках операції «Атлантична рішучість».

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Теги: #НАТО#США