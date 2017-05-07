Американський ракетний есмінець увійшов у Чорне море (відео)
03:59, 07 травня 2017Світ
910
Корабель бере участь в операції «Атлантична рішучість».
USS Oscar Austin (DDG79) / Фото c6f.navy.mil
Ракетний есмінець типу Arleigh-Burke USS Oscar Austin (DDG79) подолав Протоки і увійшов у Чорне море, повідомляє Думська.
Читайте такожБританський фрегат супроводить російські кораблі, які будуть проходити через Ла-Манш
Як повідомили в прес-центрі 6 флоту США, Oscar Austin буде проводити морські операції в цілях підтримки союзників по НАТО у Східній Європі в рамках операції «Атлантична рішучість».
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter