



Канцлер ФРН Ангела Меркель виступила за подвійну стратегію НАТО щодо Росії на тлі нової ситуації у сфері безпеки в Європі.Читайте такожМеркель про Донбас: спочатку перемир'я, потім – політична частина "Мінська-2"

Як повідомляє Deutsche Welle, у щотижневому відеозверненні в суботу, 6 травня, Меркель зазначила, що анексія Криму і конфлікт на сході України викликали занепокоєння у країн Балтії та Польщі, а ситуація в Молдові викликає питання у Румунії та Болгарії.

За словами канцлера, цим країнам було важливо, щоб НАТО відреагувала на події і, приміром, направила війська до країн Балтії. "Німеччина завжди дуже уважно стежила за тим, щоб, з одного боку, демонструвати готовність до захисту всій території Альянсу, а з іншого - не обривати переговорного контакту з Росією", - сказала Меркель.

Вона наголосила, що всі заходи вживаються таким чином, щоб не порушувати Основоположного акту НАТО-Росія і забезпечити подальшу роботу Ради НАТО-Росія.

Канцлер також виступила проти дроблення єдиної зони відповідальності НАТО, щоб за безпеку в Америці відповідали США і Канада, а в Європі - тільки європейські партнери. Вона відзначила, що Альянс має у всіх своїх аспектах і місіях виступати як єдина організація. "Ми повинні мати можливість діяти і спільно, ми повинні мати можливість проводити спільні маневри", - пояснила федеральний канцлер.

При цьому Меркель спростувала думку про те, що з 2014 року НАТО знову зосередила більше уваги на захисті території країн - членів Альянсу, і в цьому зв'язку нагадала про місію НАТО в Афганістані.