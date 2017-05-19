"Кухар Путіна" створив картель для розкрадання оборонзамовлення РФ - фонд Навального (відео)

У Фонді з боротьби з корупцією (ФБК) російського опозиціонера Олексія Навального стверджують, що документально довели існування картелю, створеного "кухарем Путіна" - Євгеном Пригожиним.

Як стверджується в розслідуванні ФБК, через цей картель Пригожин, домовившись з чиновниками Міноборони Росії, крав гроші оборонзамовлення.

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За оцінкою ФБК, усього було освоєно понад 23 мільярдів рублів, не менше третини з яких вкрадено. Картель на 23 мільярди це те, що у Фонді боротьби з корупцією змогли довести документально. Усього ж через аналогічні схеми Пригожин отримав понад 180 млрд рублів на контрактах Міністерства оборони РФ і підвідомчих йому організацій. При цьому стверджується, що Міноборони просто віддавало контракти пригожинським фірмам безпосередньо, беручи участь з ними в змові.

"Ми переконані, що Пригожин не зміг би отримати державні контракти на настільки значну суму без прямої підтримки і змови з керівництвом Міноборони", - йдеться в розслідуванні.

Зокрема, активісти ФБК виявили картель невідомих компаній (Норденерго, Теплопостач, ТКС та інших) на торгах дочки Міноборони — АТ «ГУ ЖКГ». Російське видання "Фонтанка", провівши паралельне розслідування, знайшло зв'язок компаній з Євгеном Пригожиним.

Як виявилося, всі ці компанії створені нещодавно і також отримали мільярди рублів безпосередньо на держконтрактах від Міноборони. Разом і з компаніями ТОВ «АСП», ТОВ «Прометей», ТОВ «Арс-Сервіс» та ТОВ «Мегалайн» вони брали участь у картельній змові для монополізації ринку обслуговування військових містечок Росії. Усього 23 тендери Міноборони РФ на загальну суму 23 552 765 956 рублів.

До отримання підрядів, що-небудь відомо було лише про одну з них — фірму ТОВ «Мегалайн», всі інші компанії були нічим не примітні.

"Навіть при першому вивченні діяльності цих компаній стає зрозуміло, що фірми є ширмами і номіналами і самі по собі не схожі на солідні компанії, які можуть отримувати мільярдні держпідряди. Досвіду з обслуговування ЖКГ військових містечок не було у жодної з фірм. Частина з компаній була створена незадовго до отримання контрактів", - стверджують в ФБК.

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У Фонді дізналися про ще більшу кількість зв'язків компаній між собою і отримали найголовніший документ, який дозволив розкрити всю мережу фірм Пригожина — виписку з банківського рахунку компанії "Мегалайн". "Всі фірми пов'язані одна з одною через IP. На електронні майданчики проведення торгів всі компанії з картельної змови заходили з однакової адреси IP: 37.77.135.2", - йдеться в розслідуванні.

Дана IP-адреса належить компанії ТОВ «Конкорд Менеджмент та Консалтинг», що оформлена на матір Євгена Пригожина — Віолетту.