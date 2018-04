Суд у США оголосив про конфіскацію рахунків Лазаренка

У США суд округу Коламбія оголосив про конфіскацію грошових активів, що раніше зберігалися на рахунках екс-прем`єр-міністра України Павла ЛАЗАРЕНКА.

Відповідне повідомлення опублікувала сьогодні газета «Голос України».

Згідно з повідомленням, суд оголосив про конфіскацію 2 млн. 96,3 тис. доларів, що зберігалися на рахунку на ім`я П.ЛАЗАРЕНКА в Bank Julius Baer & Company Ltd., 85,5 млн. доларів - у банку Bank of Nova Scotia (Antigua), зокрема кошти, які раніше зберігалися на депозитних рахунках П.ЛАЗАРЕНКА в Eurofed Bank Limited of Antigua & Barbuda, близько 7 млн. доларів - у Liechtensteinische Landesbank AG, зокрема активи, що зберігалися на рахунку «НРКТО 7541», відкритому на ім`я П.ЛАЗАРЕНКА в даному банку.

Активи конфіскуються на користь США.

Як повідомляв УНІАН, у серпні ц.р. Федеральний суд Сан-Франциско визнав П.ЛАЗАРЕНКА винним у корупції і засудив його до дев`яти років тюремного ув’язнення і штрафу у розмірі 10 млн. доларів.

Американська прокуратура висунула проти П.ЛАЗАРЕНКА звинувачення в здирництві, шахрайстві, перевезенні вкрадених авуарів і відмиванні в 1994-99 рр. 280 млн. дол. Пізніше суддя зменшив цю суму до 10 млн. доларів.

П.ЛАЗАРЕНКО очолював уряд України з червня 1996 по липень 1997 року. Він був заарештований у США в лютому 1999 року і провів в ув`язненні в очікуванні процесу близько 4 років. У червні 2003 року його випустили під заставу в 65 млн. доларів, а в лютому 2004 року в Сан-Франциско розпочався процес у його справі.

У червні 2004 року федеральне журі визнало П.ЛАЗАРЕНКА винним у "відмиванні" одержаних злочинним шляхом грошей, шахрайстві і здирництві. Він був визнаний винним за 29 з 53 пунктів звинувачення, що спочатку висувалися. Пізніше суд зняв із П.ЛАЗАРЕНКА ряд звинувачень, залишивши у силі лише 14 пунктів обвинувального висновку.