"Табу на амазонок": в Лівані розгорнули масштабну кампанію проти "Диво-жінки"

Влада Лівану вимагає заборонити фільм до показу через те, що виконавиця головної ролі Галь Гадот - ізраїльтянка.

Представники Міністерства економіки звернулися в правоохоронні органи Лівану, посилаючись на те, що з 1955 року в країні діє закон, що забороняє будь-які контакти з Ізраїлем, його мешканцями і продукцією.

Щоб «Диво-жінку» дійсно заборонили до показу, потрібно отримати відповідні дозволи від п'яти міністерств країни, тому у ліванців ще є шанс подивитися на гру Галь Гадот.

В «Чудо-жінці» розповідається історія принцеси амазонок Діани (Гадот). Головна героїня втікає з ізольованого від зовнішнього світу острова і виявляється втягнута в події Першої світової війни.

Міжнародна антиізраїльська кампанія продовжує посилено працювати над забороною показу в Лівані голлівудського блокбастера "Диво-Жінка" з ізраїльтянкою Галь Гадот в головній ролі, пише mignews.com.

На тлі активної промокампанії з участю актриси в різних денних і вечірніх американських телешоу, у Facebook-спільноті "Кампанія бойкоту прихильників Ізраїлю в Лівані" (The Campaign to Boycott Supporters of Israel in Lebanon) опублікувала другий пост, в якому назвала показ трейлерів фільму з Гадот порушенням ліванського законодавства.

Свою діяльність активісти розпочали ще в квітні, написавши листа до бюро з бойкоту Ізраїлю, в якому нагадали, що Галь Гадот – колишня Міс Ізраїль, служила в ЦАХАЛі і підтримувала операцію "Непорушна Скеля".