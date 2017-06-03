Загроза теракту не підтвердилася: поліція дозволила продовжити фестиваль Rock am Ring

У суботу, 3 червня, поліція Німеччини дозволила продовжити музичний фестиваль Rock am Ring, призупинений напередодні через підозру про підготовку теракту, передає Deutsche Welle.

«Після інтенсивних обшуків на усій території проведення фестивалю підозри щодо небезпеки не підтвердилися», - повідомили організатори одного з найбільших у Німеччині рок-фестивалів у Facebook.

Поліція дозволила продовжити підготовчі роботи на фестивальних сценах, йдеться в заяві. Точний час продовження концертної програми поки невідомий. Поліція також підтвердила, що слідчі заходи на території Rock am Ring завершено.

Також повідомляється про затримання трьох осіб, яких пов'язують з групою салафітів з Гессена. Щонайменше один із затриманих міг мати на фестивалі доступ до зон, які охороняються.

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Як повідомляв УНІАН, вчора фестиваль, який проводиться в районі відомої автотраси Нюрбургрінг, і на який з'їхалися 87 000 любителів рок-музики, припинили через загрозу теракту невдовзі після його старту. Поліція затримала двох співробітників субпідрядних організацій, які працюють на фестивалі.

Після теракту на концерті американської поп-зірки Аріани Гранде в Манчестері в травні концепцію безпеки фестивалю Rock am Ring посилили. Зокрема, кількість співробітників служби безпеки збільшено до 1200 осіб.