"Новий Чак Норріс": канадець вирішив прибрати свій двір під час торнадо і став зіркою (фото)

Канадець Теюнис Весселс, який спокійно стриже газон на тлі торнадо, став зіркою ЗМІ і соцмереж.

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Автор вірусної фотографії - дружина Весселса Сесілія. За її словами, чоловік чудово знав про торнадо, але зовсім не хвилювався. Нещодавно він відвідав семінар, присвячений подібним явищами природи, повідомляє BBC.

Дружина Весселса також розповіла, що насправді торнадо був в двох кілометрах від їхнього будинку в провінції Альберта, що набагато далі, ніж здається на фото. Крім того, стверджує вона, шторм швидко стих.

Користувачі соцмереж виражають радість, що торнадо не дійшов до будинку сім'ї Весселс, і називають героя знімка «Чаком Норрісом газонокосарок».

Сильний торнадо обрушився на штат Північна Кароліна в США у середу та четверг.