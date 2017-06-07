В Ірані терористи атакували парламент і мавзолей: що відомо (фото, відео)

В Ірані в середу вранці, 7 червня, одночасно відбулися два озброєних напади на будівлю парламенту і біля мавзолею імама Хомейні.

У результаті нападів постраждали щонайменше 13 осіб - 8 у будівлі парламенту і 5 біля мавзолею.

Про теракти в іранській столиці надходять суперечливі відомості, офіційних коментарів поки не було.

VIDEO: Gunfire inside #Iran Parliament HQ in #Tehran as siege continue. 7 people so far killed, more taken hostages - Media pic.twitter.com/kIh9IzWUof — Live From Mogadishu (@Daudoo) June 7, 2017

Як розповів виданню Fars член парламенту Ельяз Хазрат, нападників було троє, два з яких були озброєні автоматами Калашнікова, а третій - пістолетом.

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Згідно з повідомленнями іранських ЗМІ, один із нападників на парламент з поясом смертника все ще ховається в приміщенні. Поліція оточила будівлю і також перекрила довколишні вулиці, щоб заарештувати бойовиків, які досі ховаються всередині.

Кореспондент видання Tasnim повідомив про 7 загиблих, а також чотирьох заручників.

First video emerges of the aftermath of Iran Parliament shooting incident#IranParliamentpic.twitter.com/04WTu9PrnV — Press TV (@PressTV) June 7, 2017

Повідомляється, що в нападі біля мавзолею брали участь три людини. Двоє з них відкрили безладний вогонь, а третій підірвав себе.

Як пише видання IRIB, один терорист-смертник привів в дію вибуховий пристрій, другий був застрелений поліцією, третьою нападницею виявилася дівчина - її заарештували. За даними Mehr, смертником була жінка. Вона вибухнула на західному подвір'ї мавзолею.

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За непідтвердженими даними, загинула одна людина. Ще п'ятеро отримали поранення. Поліція заарештувала жінку, що брала участь в нападі на мавзолей. Ще одного терориста не змогли взяти живим, оскільки він проковтнув капсулу з ціаністим калієм. Також в мавзолеї знайшли не розірваний "пояс шахіда".

Як повідомило агентство Fars, відповідальність за напади взяла на себе "Ісламську державу".