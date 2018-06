В Ірані терористи атакували парламент і мавзолей: що відомо (фото, відео)

В Ірані в середу вранці, 7 червня, одночасно відбулися два озброєних напади на будівлю парламенту і біля мавзолею імама Хомейні.

У результаті нападів постраждали щонайменше 13 осіб - 8 у будівлі парламенту і 5 біля мавзолею.

Про теракти в іранській столиці надходять суперечливі відомості, офіційних коментарів поки не було.

VIDEO: Gunfire inside #Iran Parliament HQ in #Tehran as siege continue. 7 people so far killed, more taken hostages - Media pic.twitter.com/kIh9IzWUof