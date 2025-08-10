У бета-версію Battlefield 6 одночасно грали понад 520 тисяч осіб.

Відкрита бета Battlefield 6 показала вражаючі результати в Steam. За даними SteamDB, піковий онлайн склав понад 520 тисяч осіб.

Гра посіла 18-те місце за кількістю одночасних гравців в історії Steam і виявилася на дві позиції вищою за рекорд Call of Duty у 491 тисячу гравців, встановлений у 2022 році.

Варто враховувати, що в Call of Duty частина аудиторії перебуває в Battle.net і Game Pass, тож порівняння не повністю відображає загальну картину. Проте, для відкритої бети це вкрай високий результат.

Відео дня

Цікаво, що Battlefield 6 побила рекорд серії в Steam ще в перший день тестування, коли доступ мали тільки учасники Battlefield Labs. Зараз онлайн бети вп'ятеро вищий за пік Battlefield 2042 у 107 тисяч гравців, зафіксований у 2023 році, через два роки після релізу.

Поточна бета триватиме до кінця вихідних, а наступний відкритий тест заплановано на 14-17 серпня. Повноцінний реліз Battlefield 6 відбудеться 10 жовтня.

Раніше ми розповідали, що Electronic Arts оновила античит-систему Javelin у Battlefield 6, але безрезультатно. Геймер показав, як працюють чіти в грі.

