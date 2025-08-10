Саудівська Аравія та Об’єднані Арабські Емірати (ОАЕ) активно розширюють свої програми з розвитку безпілотної авіації, роблячи ставку не лише на імпорт готових систем, а й на технологічний трансфер та локалізоване виробництво, пише Forbes.
За даними джерел, оборонний холдинг EDGE Group з ОАЕ веде переговори з ізраїльською компанією Elbit Systems щодо постачання розвідувальних безпілотників Hermes 900. Ці апарати, здатні перебувати в повітрі понад 30 годин і підійматися на висоту до 9 км, планується не лише закуповувати, а й збирати безпосередньо в Еміратах за ліцензією. Передбачається поетапний план передачі технологій, що дозволить країні стати виробником, а не лише споживачем таких систем.
Цей крок вписується у стратегічний план ОАЕ на 2025–2028 роки, спрямований на зміцнення оборонного сектору та підвищення технологічної самостійності.
Паралельно Саудівська Аравія нарощує власний безпілотний парк. Після візиту президента Туреччини Реджепа Таїпа Ердогана в липні 2023 року Ер-Ріяд підписав рекордну угоду з Baykar Defense на постачання важких ударних дронів Akinci, яка може передбачати і налагодження виробництва на території королівства.
Раніше ОАЕ вже закупили 20 турецьких Bayraktar TB2, а переговори щодо постачання до 120 таких дронів і будівництва заводу з їх випуску тривають. Саудівська Аравія діє за схожим сценарієм у межах своєї програми реформ "Бачення 2030", прагнучи перенести виробництво високотехнологічного озброєння в країну.
Експерти вважають, що такі угоди сигналізують про швидке зміщення центру ваги у сфері виробництва безпілотників на Близькому Сході — від ролі покупців до статусу регіональних виробників і експортерів.
Виробництво дронів у світі - головні новини
Як повідомляв УНІАН, раніше у США розробили аналог іранського безпілотника "Shahed 136". Поки інформації про бойову частину, дальність та час польоту, або вартість виробництва дрона немає.
Зазначається, що "MQM-172 "Arrowhead" - це друга, модернізована версія, виготовлена в США за зразком іранського безпілотника Shahed".