Місцева влада заявила про поразку "одного з промислових підприємств".

Цієї ночі дрони атакували російський Саратов, метою був Саратовський нафтопереробний завод, на якому після атаки спалахнула потужна пожежа.

Місцеві жителі повідомляли про вибухи і роботу ППО.

За словами місцевих жителів, після атаки над одним із районів було видно дим. Також у соцмережах з'явилося багато відео, на яких видно великий стовп диму і відкриту пожежу. Як стверджується, вогонь зафіксовано в районі НПЗ.

Відео дня

Губернатор області Роман Бусаргін також підтвердив атаку дронів на Саратов, за його словами, "є пошкодження на одному з промислових підприємств".

Раніше Росавіація закрила місцевий аеропорт на виліт і посадку літаків, це сталося незабаром після того, як Бусаргін із посиланням на військових повідомив про загрозу атаки дронів.

Крім того, російські пабліки писали про звуки вибухів щонайменше у Воронежі та Липецьку, однак подробиць поки що немає.

Атаки по Росії

Лише за день до цього, 9 серпня, безпілотники Служби безпеки України вразили логістичний хаб у Татарстані, де зберігаються готові до використання "Шахеди", а також іноземні комплектуючі до них.

Зазначається, що відстань від російсько-українського кордону до точки ураження - близько 1300 км.

Також раніше дрони СБУ вдарили по ставропольському радіозаводу "Сигнал", який є одним із найбільших у Росії виробників радіоелектроніки.

Вас також можуть зацікавити новини: