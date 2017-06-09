У КНДР назвали успішними випробування протикорабельних ракет

Північна Корея оголосила про проведення успішного випробування нового типу крилатих ракет. Про це йдеться в повідомленні Центрального телеграфного агентства КНДР (ЦТАК), передає РБК.

Агентство підтвердило, що Пхеньян випробував ракети класу «земля — корабель». За випробуваннями особисто спостерігав північнокорейський лідер Кім Чен Ин та інші високопосадовці.

Читайте такожКНДР провела випробування нової системи протиповітряної оборони

Вперше ракета цього типу була представлена під час військового параду з нагоди 105-го дня народження засновника КНДР Кім Ір Сена, проведеного у квітні.

Як повідомляє ЦТАК, характеристики ракети були покращені в порівнянні з тими зразками подібного озброєння, які стоять на озброєнні КНДР.

Нагадаємо, 8 червня КНДР здійснила пуск кількох ракет класу «земля-корабель».