Біля Київського вокзалу в Москві спалахнула пожежа, є загиблі (фото, відео)
Площа горіння склала 100 кв. м.
Дві людини загинули внаслідок пожежі у складському приміщенні в районі Київського вокзалу в центрі Москви. Про це повідомили в прес-службі МНС, передає "Москва".
"У ході розбору завалів на місці пожежі в будівлі на площі Київського вокзалу, б. 7, рятувальники виявили тіла двох людей без ознак життя", - розповіли у відомстві.
Читайте такожУ Росії сталася пожежа на пороховому заводі (фото, відео)
Розбір завалів в охопленій вогнем будівлі триває.
Повідомлення про пожежу у складському приміщенні в окремій цегляній будівлі надійшло до МНС о 12:05. О 13:45 він було локалізовано, а о 14:42 - ліквідована. Площа горіння склала 100 кв. м. У гасінні пожежі брали участь 24 одиниці пожежної техніки (в тому числі пожежний поїзд РЖД), а також 78 чоловік особового складу.
Кажуть, горять приміщення на території Київського вокзалу #пожежа#москва#киевскийвокзалpic.twitter.com/ckszfoTqvf— Sergey Gnuskov (@Gnuskov) June 9, 2017
#киевскийвокзал щось пішло не так pic.twitter.com/UHXR7c4Q3w— Костянтин Юрцев (@YurtsevK) June 9, 2017
На Київському вокзалі в Москві загорілися склади.— МинПанд (@crimeapanda) June 9, 2017
Наш вокзал, що хочемо те і палимо! pic.twitter.com/UGLmLCU8d2