Біля Київського вокзалу в Москві спалахнула пожежа, є загиблі (фото, відео)

Дві людини загинули внаслідок пожежі у складському приміщенні в районі Київського вокзалу в центрі Москви. Про це повідомили в прес-службі МНС, передає "Москва".

"У ході розбору завалів на місці пожежі в будівлі на площі Київського вокзалу, б. 7, рятувальники виявили тіла двох людей без ознак життя", - розповіли у відомстві.

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Розбір завалів в охопленій вогнем будівлі триває.

Повідомлення про пожежу у складському приміщенні в окремій цегляній будівлі надійшло до МНС о 12:05. О 13:45 він було локалізовано, а о 14:42 - ліквідована. Площа горіння склала 100 кв. м. У гасінні пожежі брали участь 24 одиниці пожежної техніки (в тому числі пожежний поїзд РЖД), а також 78 чоловік особового складу.