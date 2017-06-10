У Канаді помер винахідник Гавайської піци з ананасом

У канадському місті Онтаріо помер кухар і бізнесмен Сем Панопулос, який вважається винахідником Гавайської піци з ананасом. Йому було 83 роки, повідомляє РБК з посиланням на The Guardian.

Читайте такожВ Італії суд дозволив чоловікові виплачувати аліменти піцою

Сем Панопулос народився в 1934 році в Греції. У 50-х роках емігрував до Канади. Разом зі своїми братами почав працювати у ресторанному бізнесі. У процесі роботи він експериментував з різними начинками для піци.

Результатом одного з таких експериментів стала піца з ананасом, шинкою і беконом. Піца було названо Гавайською на честь марки консервованих ананасів, які використовувалися у приготуванні страви.

У лютому 2017 року президент Ісландії Гвюдні Йоуханнессон заявив, що заборонив би додати ананаси в піцу, якби мав таку можливість. За деякий час, як зазначає видання, він роз'яснив свою точку зору в Facebook.

Він зазначив, що любить ананаси, але не в піці. Йоуханнессон додав, що не має права приймати закони, які заборонили б людині додавати ананаси в їх піцу". "Я радий, що я не маю такої влади", - писав Йоуханнессон.