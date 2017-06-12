Єврокомісія розпочне розслідування проти трьох країн за невиконання квот по біженцям - ЗМІ
Розслідування має розпочатися проти Угорщини, Польщі та Чехії, які відмовилися виконувати квоти по прийому біженців.
Єврокомісія планує розпочати розслідування проти трьох країн Східної Європи, які відмовилися виконувати квоти по прийому біженців, повідомляє Reuters, посилаючись на джерела в ЄС.
Зокрема, Єврокомісія у вівторок, 13 червня, на засіданні прийме рішення направити Угорщині, Польщі, а також Чехії письмові повідомлення про початок юридичного процесу у зв'язку з порушенням угод ЄС.
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Такі листи є першим кроком при розгляді процедур порушень, які Єврокомісія може почати стосовно держав-членів ЄС за невиконання своїх юридичних зобов'язань.
Нагадаємо, у вересні 2015 року Чехія, Угорщина, Румунія і Словаччина проголосували проти квот на біженців, проте Чехія потім заявила про готовність виконати ці вимоги.
У травні Угорщина і Словаччина звинуватили Євросоюз в недбалості та нехтуванні правовими нормами при прийнятті в 2015 році рішення про перерозподіл 120 000 нелегальних мігрантів з країн ЄС. Єврокомісія пригрозила країнам, які не бажають дотримуватися квот, штрафною процедурою в їх відношенні у зв'язку з порушенням угод ЄС.
Оскільки Угорщина, Австрія та Польща досі не прийняли жодної людини в рамках програми, їм запропоновано зробити це протягом червня. В іншому випадку на них можуть накласти штрафи.