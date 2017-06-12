Єврокомісія розпочне розслідування проти трьох країн за невиконання квот по біженцям - ЗМІ

Єврокомісія планує розпочати розслідування проти трьох країн Східної Європи, які відмовилися виконувати квоти по прийому біженців, повідомляє Reuters, посилаючись на джерела в ЄС.

Зокрема, Єврокомісія у вівторок, 13 червня, на засіданні прийме рішення направити Угорщині, Польщі, а також Чехії письмові повідомлення про початок юридичного процесу у зв'язку з порушенням угод ЄС.

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Такі листи є першим кроком при розгляді процедур порушень, які Єврокомісія може почати стосовно держав-членів ЄС за невиконання своїх юридичних зобов'язань.

Нагадаємо, у вересні 2015 року Чехія, Угорщина, Румунія і Словаччина проголосували проти квот на біженців, проте Чехія потім заявила про готовність виконати ці вимоги.

У травні Угорщина і Словаччина звинуватили Євросоюз в недбалості та нехтуванні правовими нормами при прийнятті в 2015 році рішення про перерозподіл 120 000 нелегальних мігрантів з країн ЄС. Єврокомісія пригрозила країнам, які не бажають дотримуватися квот, штрафною процедурою в їх відношенні у зв'язку з порушенням угод ЄС.

Оскільки Угорщина, Австрія та Польща досі не прийняли жодної людини в рамках програми, їм запропоновано зробити це протягом червня. В іншому випадку на них можуть накласти штрафи.