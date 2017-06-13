Секретна служба США не записувала розмов у Білому домі – ЗМІ

У Секретній службі США заявили, що не мають жодних аудіозаписів чи стенограм розмов президента Дональда Трампа, записаних у Білому домі, повідомляє 12 червня видання The Wall Street Journal, як повідомляє "Радіо свобода".

Секретна служба, яка є ланкою сил безпеки, що охороняє президента і його родину, в 1960-70-х роках володіла секретними записами в Білому домі. Нині ж на запит журналістів з приводу можливої наявності таких матеріалів Секретна служба заявила, що не має їх.

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Тим не менше, видання припускає, що може йтися про записи розмов в Овальному кабінеті.

Видання зазначає, що питання про можливі записи розмов Трампа з’явилося після того, як він опублікував у Twitter допис про колишнього директора ФБР Джеймса Комі.

«Джеймсу Комі краще сподіватися, що записів наших розмов немає, перш ніж він почне зливати їх пресі», – написав Трамп.

Джеймс Комі минулого тижня детально розказав про свої переговори з Трампом і обговорив їх на слуханнях у Сенаті.