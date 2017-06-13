"Союзники проти ІДІЛ і допомога ветеранам": ЗМІ дізналися, як Росія бореться за уми американських військових

В останні роки Росія значно розширила "активні заходи" проти США – вид політичної війни, який включає в себе дезінформацію, пропаганду, а також компрометацію лідерів за допомогою хабарів і шантажу.

Про це пише журналіст Бен Шрекінгер в матеріалі для видання Politico.

Ці заходи застосовуються Росією щодо різних представників американського суспільства, в тому числі проти збройних сил. На думку експертів, такі зусилля "потенційно можуть послабити здатність військових чітко оцінити наміри Путіна і ефективно протистояти російській агресії в майбутньому".

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Так, восени 2013 року американський новинний сайт Veterans Today, який також пропонує відставним військовим допомогу з працевлаштуванням та оплатою медичної допомоги, почав публікувати контент з New Eastern Outlook. Це геополітичний журнал, що видається державною Російською академією наук, в якому можна зустріти заголовки типу "Український Ку-клукс-клан - новий союзник НАТО". А після того, як США вступили в конфронтацію з РФ через підтримуваного останньою президента Сирії Башара Асада, російське видання публікувало матеріал із заголовком "Ексклюзив: Трамп вибачився перед Росією за атаку в Сирії" та ін.

Як повідомляє Politico, сайт Veterans Today був створений в США у 2003 році "для протистояння вторгнення в Ірак", і незабаром почав публікувати "божевільні конспірологічні теорії".

Як написав в одній із статей виконавчий редактор Veterans Today Джим Дін, партнерство з російським New Eastern Outlook – "шлюб, укладений на небесах".

В жовтні 2013 року інший сайт, Veterans News Now, почав публікувати контент московського аналітичного центру "Фонд стратегічної культури", а в жовтні 2015-го Veterans Today став партнером сайту South Front.

South Front, за словами Шрекінгера, це сайт військової тематики "з витонченим дизайном, авторство статей на ньому не вказується; ресурс був зареєстрований в Москві у квітні того року, коли Росія активізувала свої операції впливу у відповідь на західні санкції".

При цьому в самому South Front заперечують свій зв'язок з російським урядом заявивши, що "ідентифікація South Front як частини кремлівського впливу апарату суперечила б принципам свободи слова і стала прикладом антиросійської дискримінації".

Крім пропаганди, яка покликана вплинути на військовослужбовців і ветеранів, російські державні áктори додають військовослужбовців США в друзі в соцмережі Facebook, видаючи себе за привабливих молодих жінок. Завдяки цьому вони збирають розвіддані, а також здійснюють фішингові атаки на акаунти співробітників Пентагону.

Зав'язування контактів в соцмережах допомагає іноземним державам направляти повідомлення групами американських військових, а російським агентам - розміщувати пропаганду.

За даними однієї з фірм з кібербезпеки, найчастішою мішенню фішингових атак російського хакерського угруповання Fancy Bear на Заході були військові, а також члени їх родин.

Так, згідно з доповіддю фірми з кібербезпеки SecureWorks, 41% осіб, які піддалися атакам Fancy Bear за межами колишнього СРСР, що були діючими або відставними військовими. Ще 22% об'єктів атак - письменники та журналісти, 10% - недержавні комерційні організації, 4% - політичні активісти, 8% - держслужбовці. Понад 20% з числа атакованих письменників та журналістів - подружжя військовослужбовців, які ведуть блоги про життя військових.

Подібні атаки є новим типом "гібридної війни", однак, західні уряди стикаються з труднощами при спробах цьому протистояти.

Злив здобутої хакерами інформації - елемент "активних заходів" Росії проти американських військових. При цьому наголошується, що в соцмережах важко відокремити "природні проросійські настрої" від штучно сформованих.

За словами екс-командувача військами НАТО Філіпа Брідлава, люди, які з'являються на сайтах ветеранів і починають хвалити президента РФ Володимира Путіна є тролями. "Можна з упевненістю стверджувати, що це тролі, частину армії, яка сидить там і кожен день нас атакує", - вважає Бридлав.

Серена Морінг, яка у минулому працювала за контрактом із збройними силами США, "говорить, що вперше занепокоїлася через проросійських настроїв військових в соцмережах минулої весни, коли серед американських військовослужбовців у соціальних медіа почала циркулювати непідтверджена стаття, де розповідається історія про російського військового, героїчно загиблого на війні з ІДІЛ в Сирії", - передає журналіст.

"Всі військові реагували так: "Круто. Епічна смерть", - сказала 39-річна Морінг. - Це були справжня прихильність між солдатами, сформована через соцмережі".

"Морінг сказала, що ще більше занепокоїлася, коли її друзі військові, у тому числі співробітники військової розвідки, стали визнаними прихильниками Путіна. За її словами, тепер вона витрачає багато сил на суперечки про Росії на каналах в Instagram і Facebook, призначених для військової аудиторії", - йдеться в статті.

Голова Strategic Cyber Ventures Том Келлерман вважає, що спалахи онлайн-атак - передвісник збройної агресії.

Як відзначає видання, в 20-му столітті іноземним спецслужбам було складніше налагоджувати контакти з військовими, однак поява соцмереж значно спростила і здешевила завдання для збору розвідувальних даних та проведення кампаній впливу.

Так, соцмережі можна використовувати для контактів із американськими військовими. Така тактика використовувалася в перші дні після анексії Росією Криму, коли українських військових засипали деморалізуючими повідомленнями, такими як, "солдат ти просто сире м'ясо для своїх командирів".

У статті наголошується, що Путін зробив створення проросійської "альтернативної медіа екосистеми" головним пріоритетом своєї зовнішньої політики, щоб "розгромити англосаксонську монополію в інформаційному просторі".