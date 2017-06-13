У Росії відхрестилися від звинувачень у вербуванні дипломатами бойовиків на Донбас

Заступник голови МЗС РФ Григорій Карасін назвав порожньою балаканиною повідомлення про те, що вислані з Молдови російські дипломати вербували жителів країни для участі в бойових діях на сході України. Про це повідомляє РИА Новости.

"Це абсолютно порожня балаканина, не підкріплена жодними фактами. Це спеціально хтось намагається погнати інформаційну хвилю. Тим більше що в Молдові непросте внутрішньо положення і йде протиборство політичних сил... Це порожня балаканина. Люди виконували абсолютно зрозумілі службові обов'язки, брали участь в двосторонніх контактах по військовій лінії", - сказав Карасін.

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Як повідомлялося, за інформацією Reuters в розвідувальних службах Молдови вважають, що п'ятеро висланих з країни російських дипломатів були шпигунами і здійснювали вербування бойовиків для участі в бойових діях на сході України.

У той же час, джерела не повідомили, яким чином російські дипломати вербували бойовиків і чи багато завербованих.