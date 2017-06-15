Дії Трампа можуть покласти край центральній ролі США у західному світі - американський аналітик

Дії президента США Дональда Трампа не призведуть до краху західного світу, але можуть покласти край центральній ролі Сполучених Штатів у ньому. Про це пише американський політичний аналітик, ведучий CNN Фарід Закарія, повідомляє "Новий час".

За словами аналітика, нарешті з'явилося уявлення про доктрину Дональда Трампа. Перші кроки дозволяють назвати її найбільш радикальним відступом від двопартійної зовнішньої політики США починаючи з 1945 року.

"У колонці для Wall Street Journal директор Національної економічної ради США Гері Кон і радник з національної безпеки Герберт Макмастер заявляють, що у Трампа є чітке уявлення про те, що сучасний світ — це арена, де всі змагаються за перевагу. Високопоставлені чиновники додають: "Замість того, щоб заперечувати цю стихійну природу міжнародних відносин, ми приймаємо її", - пише Закарія.

Читайте такожНа Трампа подали до суду майже 200 законотворців США - ЗМІ

Але стихійний аспект існує протягом тисячоліть. Історія людства — це історія змагань і конфліктів. І зовнішня політика США багато в чому відображає таку особливість.

Америка володіє найбільшим військовим і розвідувальним апаратом, військами і базами в десятках країн по всьому світу. Не схоже на опис країни, яка не знає, що таке політична і військова конкуренція, зазначає автор.

"Але в 1945 році світ змінився. Після двох воєн, які забрали життя десятків мільйонів людей, після фізичного спустошення більшої частини Європи і Азії Сполучені Штати намагалися вибудувати нову міжнародну систему. Були створені інститути, правила і норми, які заохочують до мирного врегулювання розбіжностей шляхом переговорів, а не війни. Була вироблена система, коли світова торгівля та комерція вели до процвітання всіх. Були створені механізми управління тими глобальними проблемами, які жодна країна не могла вирішити", - зазначає він.

За словами аналітика, система працювала неідеально. Радянський Союз і його партнери спочатку відкинули більшість цих ідей. Але Західна Європа, Канада і Сполучені Штати дійсно стали дивовижною зоною миру, зоною економічного, політичного та військового співробітництва. Звичайно, між ними існувала конкуренція, але вона управлялася мирно.

У результаті виникло збірне поняття Захід. Двигуном системи завжди були Сполучені Штати, які намагалися створити щось подібне ще після Першої світової війни, але потерпіли невдачу.

"З самого початку своєї політичної кар'єри Трамп, здавалося, навіть не чув про цю історію і не знав про ці досягнення. Він послідовно нехтує найближчими союзниками США. Він із захопленням відгукується про таких владних правителів, як Володимир Путін, Сі Цзіньпін, Абдул-Фаттах Ас-Сісі і Родріго Дутерте, але критикує демократичних лідерів Європи", - відзначає аналітик.

На його думку, наслідки такої позиції Трампа складно передбачити. Його дії можуть призвести до повільного руйнування ліберального міжнародного порядку. Або ж стати передвісником нового сходу — на чолі з Китаєм та Індією, поборниками меркантилізму і націоналізму.

"Інший варіант: дії Трампа зміцнять існуючий порядок, відродивши Європу. Він вже зумів об'єднати континентальні європейські країни так, як не вдавалося навіть Путіну. Канцлер Німеччини Ангела Меркель заявила, що Європа повинна взяти свою долю у власні руки. На тому ж тижні вона провела зустрічі з прем'єр-міністром Індії і прем'єром держради КНР. Президент Франції Еммануель Макрон встав на захист інтересів і цінностей Заходу лицем до лиця з Путіним. Саме так вчинив би в минулому президент США", - відзначає автор.

Повний текст статті читайте на сторінках свіжого випуску журналу "Новий час".