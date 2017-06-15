Брюссель і Лондон визначилися з датою початку переговорів щодо Brexit

Брюссель і Лондон остаточно домовилися про те, що переговори про вихід Великої Британії зі складу Європейського Союзу (Brexit) почнуться в понеділок, 19 червня.

Про це повідомляє Deutsche Welle з посиланням на агентство dpa.

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Офіційні представники Брюсселя і Лондона вперше обговорять умови відмови Сполученого Королівства від членства в ЄС. Брюссель насамперед цікавлять гарантії для громадян держав ЄС, які проживають у Великій Британії, і виконання цією країною всіх фінансових зобов'язань, взятих нею як членом Євросоюзу. Йтиметься також про нові кордони між Ірландією та Північною Ірландією.

Велика Британія, в свою чергу, спробує домовитися про двосторонню угоду про вільну торгівлю, оскільки прем'єр-міністр Тереза Мей має намір вивести країну за межі внутрішнього європейського ринку й митного союзу.

Переговори стосовно Brexit повинні завершитися до березня 2019 року.