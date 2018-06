"Дивний" крок США: Меркель розкритикувала нові американські санкції проти Росії

Канцлер Німеччини Анґела Меркель різко розкритикувала нові санкції США проти Росії, підтримавши таким чином канцлера Авcтрії та главу МЗС Німеччини. Про відповідну критичну позицію Меркель заявив речник німецького уряду Штеффен Зайберт, передає агентство dpa.

Зайберт наголосив, що Меркель назвала такий крок США «дивним», заявивши, що європейська економіка не повинна страждати від санкцій проти Росії.

"Рішення Сенату США піднімає для неї ті самі питання, що і для канцлера Керна і міністра Габріеля. Це, м’яко кажучи, дивний крок" - сказав Зайберт, додавши "Цього не повинно трапитися. Ми відкидаємо санкції з екстратериторіальним ефектом, які мають вплив на треті країни".

#BREAKING: German Chancellor Angela Merkel criticizes the US Senate's decision to impose new sanctions on Russia pic.twitter.com/ekswYt5hjI