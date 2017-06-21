Ісламісти захопили школу на півдні Філіппін - поліція
05:29, 21 червня 2017Світ
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Інцидент стався в місті Пігкавайян в провінції Котабато, у центрі острова Мінданао.
Ілюстрація / REUTERS
Пов'язані з терористичною організацією «Ісламська держава» бойовики атакували місто на півдні Філіппін і захопили школу.
Про це повідомляє Reuters з посиланням на місцеву поліцію.
Інцидент стався в місті Пігкавайян в провінції Котабато, у центрі острова Мінданао.
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Члени угруповання Ісламських борців за свободу в Бангасаморо (BIFF) влаштували перестрілку з урядовими збройними силами. Інформації про постраждалих поки немає.
Пігкавайян розташований в 190 км від місті Мараві, де нещодавно бойовики BIFF разом з іншими ісламістськими угрупованнями вели протягом місяця активні бойові дії з урядовою армією.
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