У Британії відбулася урочиста церемонія відкриття парламенту (фоторепортаж)
15:22, 21 червня 2017Світ
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На церемонії була присутня Королева Єлизавета.
У Британії відбулася урочиста церемонія відкриття парламенту. На церемонії була присутня Королева Єлизавета.
Як повідомляв УНІАН, у Великобританії за підсумками дострокових парламентських виборів, консерватори набрали найбільше голосів.
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Так як ні одна партія не набрала більше половини мандатів, то виникла ситуація «підвішеного парламенту» і необхідність створення коаліцій. Прем'єр-міністр Тереза Мей заявила про плани співпраці Консервативної партії з північноірландської Демократичної юніоністської партією.
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