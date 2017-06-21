У Британії відбулася урочиста церемонія відкриття парламенту (фоторепортаж)

У Британії відбулася урочиста церемонія відкриття парламенту. На церемонії була присутня Королева Єлизавета.

Як повідомляв УНІАН, у Великобританії за підсумками дострокових парламентських виборів, консерватори набрали найбільше голосів.

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Так як ні одна партія не набрала більше половини мандатів, то виникла ситуація «підвішеного парламенту» і необхідність створення коаліцій. Прем'єр-міністр Тереза Мей заявила про плани співпраці Консервативної партії з північноірландської Демократичної юніоністської партією.

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