Низка країн Перської затоки підготували перелік вимог до Катару - Тіллерсон

Саудівська Аравія та її союзники у Перській затоці підготували перелік вимог до Катару, виконання яких вирішить кризу у стосунках між ними.

Про це заявив державний секретар США Рекс Тіллерсон, передає ТСН з посиланням на Reuters.

"Ми розуміємо, що список вимог був підготовлений та узгоджений Саудівською Аравією, Еміратами, Єгиптом та Бахрейном. Ми сподіваємось, що список вимог найближчим часом буде представлений Катару, він буде розумним та таким, що його можна виконати", - заявив Тіллерсон.

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Тііллерсон також зазначив, що Сполучені Штати підтримують зусилля кувейтського посередництва, спрямовані на врегулювання кризи.

Нагадаємо, Саудівська Аравія, Об'єднані Арабські Емірати, Бахрейн, Лівія, Єгипет і Ємен розірвали дипломатичні відносини з Катаром 5 червня. Після цього до них приєдналися ще п'ять арабських держав, всі вони звинуватили Катар у втручанні у внутрішні справи інших країн, а також у спонсоруванні терористів.

Влада Катару всі звинувачення відкинула і назвала ізоляцію з боку арабських країн посяганням на суверенітет.