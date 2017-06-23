"Відмовила двом президентам": екс-дружина Трампа, яка побажала стати послом в Чехії, несподівано передумала

Чеський президент Мілош Земан "обурився" тим, що колишня дружина президента США Дональда Трампа, чешка за походженням, Івана Трамп відмовилася від посади посла США в Празі, яку їй запропонував колишній чоловік Дональд.

Про це Земан заявив під час інтерв'ю на TV Barrandov, повідомляє чеське видання Lidovky.cz.

Зустріч Земана і Івани Трамп з цього питання відбулася в Празі в середу, 21 червня

За словами Земана, Дональд Трамп запропонував Івана посаду, після того, як вона публічно заявила, що зацікавлена в ній. Проте на зустрічі з Земаном вона повідомила, що ця посада буде для неї занадто обтяжливою.

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За його словами, Івана Трамп просто вирішила підмовитися від відповідальності.

Він також сказав, що не впевнений, чи зможе змусити Івану Трамп передумати.

Повідомляється, що після того, як колишній чоловік Івани був обраний президентом США, вона проявила інтерес до посади посла США в Празі.

Підтримуючи цю ідею, Земан говорив, що не може уявити кращого кандидата на цей пост.

Повідомляється, що чеські засоби масової інформації недавно повідомляли, що цей пост може перейти до бізнесмена Стіву Кінгу з Республіканської партії.

Зазначимо, що Дональд Трамп був другим чоловіком Івани Трамп. Вони перебували у шлюбі з 1977 по 1992 рік. У цьому шлюбі у них народилося троє дітей: Дональд Джон Трамп-молодший, Іванка Марі Трамп і Ерік Фредерік Трамп.